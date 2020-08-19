Москва, 19 августа, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Для формирования полноценного популяционного иммунитета от коронавируса нужно охватить вакцинацией не менее 50% населения России. Об этом заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн, передаёт «Медвестник».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам вирусолога, если не охватить половину населения, то влияние вакцинации на заболеваемость коронавирусом будет второстепенным. Также он предупредил о непредсказуемости коронавирусов.

Вместе с тем Альтштейн отметил, что при активной передаче коронавируса люди развивают механизмы защиты, и вирусу сложно передаваться. «Поэтому не исключено, что через 1−2 вирус вакцина не понадобится», — предположил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ряд категорий граждан не будут вакцинировать от коронавируса.

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