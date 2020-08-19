Екатеринбург, 19 августа, 2020, 15:07 — ИА Регнум. 20 августа 2020 года в Свердловской области ожидают сильные ливни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Василий Поленов. Ливень. 1874

Объявлено очередное штормовое предупреждение — уже третье за неделю. Спасатели рекомендуют жителям отказаться от отдыха на природе и по возможности остаться дома.

Осторожными следует быть как пешеходам, так и водителям. Последним не стоит пытаться преодолевать подтопленные участки дорог на своих автомобилях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за сильных ливней в Екатеринбурге произошёл потоп на улице Шефской. В мэрии заявили, что инцидент возник из-за забитых грунтом колодцах.