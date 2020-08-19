Минск, 19 августа, 2020, 14:57 — ИА Регнум. Общий ущерб от несанкционированных протестных акций в Белоруссии, которые начались после выборов президента республики, состоявшихся 9 августа, оценивается на сумму в $500 млн. Об этом 19 августа рассказал помощник белорусского президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский, его слова приводит агентство БелТА.

ИА REGNUM Марш белорусской оппозиции на проспекте Победителей

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"Потери от протестных акций — это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн», — заявил он.

При этом Бельский отметил, что отсроченный ущерб от протестных акций исчисляется миллиардами долларов и указал, что по этой же причине нарушены устои системы кредитования, которая создавалась годами, а также то, что пострадала инвестиционная привлекательность страны.

Кроме того, помощник белорусского президента рассказал, что забастовку как форму политического протеста выбрали работники лучших государственных предприятий — с достойной заработной платой и социальным пакетом, которым по решению главы государства оказывалась господдержка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экстренный саммит в видео-формате по ситуации в Белоруссии, который был созван по инициативе Польши и Литвы, начали главы стран-участниц 27 государств Евросоюза.