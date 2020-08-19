Москва, 19 августа, 2020, 14:45 — ИА Регнум. Рабочую встречу с председателем Счётной палаты РФ Алексеем Кудриным проведет 19 августа президент России Владимир Путин. Об этом 19 августа рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Сегодня президент продолжает работать в (своей резиденции) Ново-Огарево, у него (намечена) серия внутренних мероприятий непубличного характера, рабочие встречи. Одна из них будет открытая — это его встреча с Кудриным», — заявил Песков.

Также он рассказал, что данная встреча будет посвящена традиционному докладу Счетной палаты президенту России. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Счетная плата — это важный орган, который ведет активную деятельность.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время потребности в оказании помощи Белоруссии со стороны России по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которыми предусмотрен ряд обязательств сторон по взаимопомощи, нет.