Челябинск, 19 августа, 2020, 14:38 — ИА Регнум. В Челябинске двое граждан отданы под суд за убийство. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

(сс) succo Суд

Преступление было совершено в ноябре 2019 года. Следователи полагают, что убийцами были 20-летний и 32-летний граждане, причём один из них приходился погибшему родным братом. Граждане были пьяны. конфликт между ними возник в подъезде жилого дома.

37-летний гражданин получил множество травм. Кроме того, его толкнули в костёр. Умер он от травматического шока. Труп нашли спустя неделю гулявшие во дворе дети. Уголовное дело уже направлено в Челябинский областной суд.