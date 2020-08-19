Москва, 19 августа, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Правительству РФ необходимо решить, как помочь гражданам, которые способны добросовестно взять и закрыть кредит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Чтобы не жить в долговой яме, граждане сами должны реально оценивать свои возможности, способны ли они вернуть кредит, — отметил он. — И тут правительству необходимо решать, как помочь гражданам, которые способны добросовестно взять и закрыть кредит. И как помочь тем, кто хотел бы взять ипотеку, но из-за низкого дохода может потом иметь проблемы. Существует необходимость разработки некой шкалы ипотечного потенциала гражданина. Чтобы государство могло понимать, кому в какой степени помогать, а граждане реально видели свой ипотечный потенциал, исходя из доходов, и возможности закрыть кредит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, чаще всего жители РФ берут кредит на покупку машины, строительство или покупку жилья, а также на ремонт.