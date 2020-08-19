Берлин, 19 августа, 2020, 14:34 — ИА Регнум. В сети появились фотографии Volkswagen Golf R восьмого поколения в кузове универсал. Снимки размещены на сайте издания Carscoops.

Carscoops Volkswagen Golf R

Автопроизводители укомплектовали новинку большими колёсными дисками, тормозными суппортами ярко-синего цвета и четырьмя патрубками системы выхлопа.

Также Golf R в кузове универсал будет оснащен аэродинамическим обвесом с более стильным передним бампером, новым спойлером, диффузором, а также накладками на пороги. В салоне автомобиля появятся спортивные кресла и руль с подрулевыми «лепестками».

Под капотом Volkswagen Golf R будет трудиться двухлитровый турбомотор мощностью 333 л. с. Он будет агрегатироваться с 7-позиционным «роботом» и приводом 4×4.

Премьера универсала состоится в 2021 году.

Ранее руководство компании Volkswagen из-за вступления в силу в Евросоюзе более жестких экологических норм приняло решение отказаться от турбированного 8-цилиндрового дизельного мотора, которым оснащались кроссоверы Touareg.

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