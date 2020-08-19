Москва, 19 августа, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19 августа рассказал о поездке в регионы Дальневосточного федерального округа.

Government.ru Посещение рыболовецкого колхоза имени В.И.Ленина. Камчатский край

В своём выступлении перед началом заседания федерального правительства Мишустин напомнил, что его рабочая поездка на восток страны завершилась вчера.

«Программа поездки была крайне содержательной и полезной, за неделю мы посетили — Чукотку, Камчатку, Магаданскую, Амурскую области. В рамках совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока встретились с руководителями и других субъектов этой части РФ», — сказал глава правительства.

По словам Мишустина, в каждом регионе у него «была возможность пообщаться с местными жителями, обсудить те проблемы, которые заботят врачей, строителей, рыбаков, энергетиков, а также местную общественность и деловые круги».

Премьер-министр напомнил о поручении президента утвердить национальную программу развития Дальнего Востока. Он отметил, что предложения, которые планируется в неё включить, необходимо максимально приблизить к потребностям людей, проживающих в округе.

По итогам поездки инициативы будут обобщены и представлены президенту в виде доклада.