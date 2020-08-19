Красногорск, 19 августа, 2020, 14:29 — ИА Регнум. В Подмосковье сотрудники полиции зарабатывают примерно в два раза больше рабочих. Об этом агентству РИАМО сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полицейский

По её словам, через региональную службу занятости работодателями размещено около 49 тысяч объявлений о вакансиях. Наиболее востребованными оказались такие профессии, как сотрудники полиции, медсестры, подсобные рабочие и уборщики.

При этом средняя зарплата на должности полицейского составляет свыше 41 тысячи рублей в месяц, а у около медсестёр — 27,5 тысяч рублей. Среди рабочих специальностей самыми востребованными оказались подсобные рабочие. Их средняя заработная плата в регионе составляет 20,8 тысяч рублей.

На данный момент, на учете в службе занятости Подмосковья состоят свыше 144 тысяч безработных. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,49%.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя зарплата в Санкт-Петербурге превысила 65 тысяч рублей.