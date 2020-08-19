Москва, 19 августа, 2020, 14:18 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложит президенту РФ Владимиру Путину об инициативах по развитию Дальнего Востока.

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Мишустин 19 августа на заседании правительства подвёл итоги поездки в регионы Дальнего Востока. По его словам, нужен системный подход в развитии Дальнего Востока, чтобы решить застарелые проблемы регионов и создать условия для проживания и возможного переезда на эти земли.

Глава правительства рассказал, что результаты встреч, которые были проведены во время поездки, будут обобщены.

«Инициатив было очень много. И, как я уже говорил, в ближайшее время доложу о них президенту РФ», — сказал он членам правительства.