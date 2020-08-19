Новосибирск, 19 августа, 2020, 14:02 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей поездки в рабочий посёлок Краснообск проконтролировал ход исполнения данных ранее поручений по строительству и реконструкции социальных объектов территории. Развитие социальной инфраструктуры Краснообска находится под контролем губернатора и правительства региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в обладминистрации.

Правительство Новосибирской области В Краснообске губернатор Андрей Травников проконтролировал исполнение своих поручений

«В 2018 году я пообещал жителям Краснообска решить три важных вопроса: построить новую школу, завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной и провести работы по реконструкции поликлиники, — напомнил Травников. — Из двух крупных объектов два — школу и ФОК — мы сдаем уже 10 сентября. Уже видна финишная прямая решения этих вопросов».

Отметим, что физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом — это один из социальных долгостроев региона. Его строительство началось ещё в 2012 году, но было остановлено в 2014 году и возобновлено только в 2018 — по поручению губернатора. Завершение объекта — один из наказов жителей Краснообска депутатам Законодательного собрания региона. Осенью 2020 года очередной долгострой в регионе будет сдан в эксплуатацию.

Здесь будет работать Школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой. Также площадка станет домашней ареной для местного хоккейного клуба «Колосс», в котором тренируется свыше 180 детей и подростков.

В этом году также будет достроена общеобразовательная школа. Два года назад жители рабочего посёлка беспокоились, что земельный участок, зарезервированный под образовательное учреждение, может «уйти» застройщикам под жилье.

«Я тогда успокоил людей, заверив, что будет именно школа», — подчеркнул губернатор.

Строительство гимназии практически закончено. Остались работы по установке сантехники, монтажу систем отопления и наружных сетей, внутренней отделке кабинетов.

Школа на 1100 мест возводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Окончание строительства намечено на сентябрь 2020 года, занятия начнутся в начале января 2021 года.

Полным ходом идёт решение вопроса по реконструкции поликлиники ЦРБ. В 2019 году в рамках наципроекта «Здравоохранение» был сделан капитальный ремонт детской поликлиники и входной группы взрослой поликлиники ЦРБ. Сегодня губернатор оценил качество проведённых работ, обсудил с руководством ЦРБ положительные изменения в работе поликлиники. На повестке решение вопроса о строительстве II очереди поликлиники «Новосибирской клинической ЦРБ».

«Проведение капремонта позволило не только создать комфортные условия для пациентов, но и снизить нагрузку на врачей, сократить очереди, — отметил Травников. — Конечно, проведенная работа не исключает строительства ещё одного корпуса. Такая возможность есть: стартует новая федеральная программа по модернизации первичного медицинского звена. Строительство поликлиники заявлено. Наша задача с депутатами — добиться, чтобы она попала в первый этап реализации, который начинается 1 января 2021 года».

В новом корпусе, который свяжут с действующей поликлиникой галереей-переходом, планируют разместить женскую консультацию, рентген-диагностическое отделение, кабинеты врачей специалистов, дневной стационар, физиотерапевтическое отделение с залом лечебной физкультуры, отделение профилактики, клинико-диагностическую лабораторию, бактериологическую лабораторию и диагностические кабинеты.