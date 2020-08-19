Москва, 19 августа, 2020, 13:59 — ИА Регнум. Подготовка к встрече в «Нормандском формате» на уровне советников глав государств действительно велась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 августа, общаясь с журналистами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не знаю, договорились ли об окончательной дате, или нет, но знаю, что действительно подготовка к такой встрече велась», — рассказал он.

Песков отметил, что повестка дня предстоящей встречи достаточно предсказуемая и касается прогресса в реализации ранее достигнутых договорённостей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что данная встреча может состояться 28 августа 2020 года.