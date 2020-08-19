Париж, 19 августа, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Полиция Парижа арестовала в ночь с 18 на 19 августа 2020 года 36 человек в кулуарах ликующих демонстраций, последовавших за победой футбольного клуба Пари Сен-Жермен (ПСЖ) в полуфинале Лиги чемпионов, сообщает Le Figaro.

После футбольного матча. 1846 год. (Гравюра)

«Молодые фанаты прошли маршем по Елисейским Полям в довольно добродушной атмосфере, несмотря на некоторые стычки с полицией», — отметили местные журналисты.

Напомним, парижский клуб Пари Сен-Жермен вышел в первый в своей истории финал Лиги чемпионов после победы над «Лейпцигом» (3:0) в Лиссабоне.