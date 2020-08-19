Москва, 19 августа, 2020, 13:55 — ИА Регнум. Руководство Белоруссии признает, что выборы президента страны, состоявшиеся 9 августа, не были идеальными. Об этом 19 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

President.gov.by Александр Лукашенко на участке для голосования в день выборов

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"Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно, нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав», — сказал глава российского МИД.

Также он отметил, что российские власти испытывают тревогу по поводу внешних попыток использовать внутренние белорусские трудности для того, чтобы попытаться навязать свои порядки стране.

«Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ и руководство, для того, чтобы вмешиваться в эти события, процессы извне», — заявил Лавров, отметив, что это будет не просто вмешательство, а вмешательство с целью навязать белорусам порядки, которые будут выгодны внешним игрокам.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны продолжают вести финансирование протестных акций на территории Белоруссии.