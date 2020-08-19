Барнаул, 19 августа, 2020, 13:42 — ИА Регнум. В Алтайском крае значительно ухудшились погодные условия. Как передаёт сегодня, 19 августа, региональное ГУ МЧС РФ, ночью и днём 20 августа 2020 года на большей части территории края местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы, в предгорьях возможен град.

(сс) Pridatko Oleksandr Ливень

«Ветер южный, ночью 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с, днём 9−14 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура ночью +8,+13 гр., днём +21,+26 гр, по югу местами до +31 градусов», — информируют спасатели и напоминают о важности соблюдения простых правил безопасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение в Алтайском крае передавали также на 18 и 19 августа. В регион пришли сильные дожди, ливни, грозы.