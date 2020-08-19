Киев, 19 августа, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Данные об участии Службы безопасности Украины (СБУ) в спецоперации по задержанию граждан России, которых в украинских СМИ назвали членами ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности. Об этом сообщили 19 августа в пресс-службе ведомства.

Torange.biz Служба Безопастности Украины

«Служба безопасности не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда такие информационные «вбросы» имеют целью причинение вреда Украине», — сказано в заявлении.

В пресс-службе отметили, что сотрудники СБУ не участвовали в «вербовке» российских граждан, а также призвали украинские СМИ не распространять недостоверную информацию.

Напомним, ранее в издании «Украинская правда» появилась информация о провалившейся спецоперации украинских спецслужб. В рамках этой операции российских граждан планировали обманом заманить на территорию Украины и задержать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал информацию украинских СМИ о провале спецоперации спецслужб, назвав её «попыткой расколоть общество».