Киров, Калужская область, 19 августа, 2020, 16:55 — ИА Регнум. 17 августа житель города Кирова из хулиганских побуждений сообщил по телефону в оперативные службы о «заминированном» жилом доме по конкретному адресу. Об этом 19 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

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В настоящее время по возбуждённому уголовному делу проводится предварительное расследование, ход которого взят на контроль прокуратурой района.

За ложное сообщение о готовящемся «взрыве» пятиэтажного жилого дома телефонному террористу грозит крупный штраф или ограничения свободы на срок до трёх лет.