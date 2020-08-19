Киев, 19 августа, 2020, 13:20 — ИА Регнум. В вооружённых силах Украины (ВСУ) болеют коронавирусной пневмонией 458 человек. Об этом сообщили 19 августа в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

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В сообщении сказано, что всего за сутки в стране выявили 40 новых случаев заражения, восемь человек госпитализированы. В данный момент на самоизоляции находится 813 человек.

Отмечается, что за время пандемии в ВСУ зафиксировали восемь летальных случаев, вызванных последствиями заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине зафиксировали почти 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.