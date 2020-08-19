Кемерово, 19 августа, 2020, 13:14 — ИА Регнум. В Кемеровской области в соответствии с заказом министерства транспорта региона с сегодняшнего дня, 19 августа, возобновляется курсирование прежним расписанием девяти пригородных электропоездов. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Ольга Шматова ИА Красная Весна Электричка

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При этом, компания «Кузбасс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учётом изменений в расписании.

Так, в частности, восстанавливается движение пригородных поездов: сообщением Тайга — Томск-2, Томск-2 — Тайга, Тайга — Томск-1, Новокузнецк — Артышта-2, Артышта-2 — Новокузнецк.