Самара, 19 августа, 2020, 13:15 — ИА Регнум. Четыре пациента с СOVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сообщению пресс-службы ведомства, 68-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 56-летняя женщина и 66-летний мужчина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Кроме этого, скончалась 54-летняя женщина. Всего в регионе умер 121 пациент с COVID-19. При этом, коэффициент летальности в регионе составил 1,57 (в России — 1,71), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе — 3,79 (в России — 10,95).

Отмечается, что за минувшие сутки в Самарской области выявили 43 пациента с коронавирусом. А всего было выявлено 7706 фактов заражения этой инфекцией. Справились с ней 5895 человек. На учете у врачей находятся 427 человек.