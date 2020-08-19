Владимир, 19 августа, 2020, 13:12 — ИА Регнум. Во Владимирской области по состоянию на 19 августа зарегистрирован 191 летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 5304 пациента.

В регионе было проведено 180 тыс. 418 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 370 человек, с признаками внебольничной пневмонии — 24 человека. На стационарном лечении находятся 34 пациента с ОРВИ и 393 — с пневмонией.