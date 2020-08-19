Улан-Удэ, 19 августа, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Часть учащихся школ в столице Бурятии Улан-Удэ могут перевести на дистанционное обучение. По словам исполняющего обязанности председателя комитета по образованию администрации города Любови Цепковой, это возможно там, где нет возможности развести потоки школьников.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное образование

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"В связи с этим наши школы сегодня разрабатывают расписания уроков, перемен, для того, чтобы снизить количество пересечений во время перемен, при входе и выходе со школы, а также в столовой», — передаёт её словам портал «Ариг Ус online».

Она добавила, что комитет не будет навязывать школам определённый формат — каждое учебное заведение будет выбирать, как организовать процесс по согласованию с родителями и самими учениками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Алексей Цыденов пообещал, что линейки первого сентября в школах всё же пройдут для первоклассников, но в сокращённом варианте. Кроме того, ученики могут ходить в школы без масок.

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