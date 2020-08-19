Астрахань, 19 августа, 2020, 13:06 — ИА Регнум. В Астраханской области по состоянию на 19 августа подтвержден 61 летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 4444 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.