Вологда, 19 августа, 2020, 13:04 — ИА Регнум. В новом учебном году ученики школ смогут приходить на занятия без школьной формы. Её ношение будет необязательным. Об этом заявил мэр города Сергей Воропанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

Читайте также: Треть родителей опасаются покупать детям школьную форму к 1 сентября

Он пояснил, что власти планируют начать работу городских образовательных учреждений в штатном режиме и в традиционной очной форме, однако «никто не может спрогнозировать ситуацию с распространением коронавируса на месяц вперёд».

«Поэтому мы приняли решение о том, что школьная форма в новом учебном году необязательна», — подчеркнул градоначальник.

При этом мэр добавил, что при посещении учебных заведений школьникам по-прежнему необходимо будет придерживаться делового стиля в одежде.

«Но, если вы еще не приобрели форму детям, делать этого не надо. Вопросы о том, какая одежда подойдет, можно задать классным руководителям», — пояснил Сергей Воропанов.

Также по теме: Уроки в школах 1 сентября начнутся в обычном формате — Минпросвещения

По его словам, в ближайшее время все школы Вологды будут оповещены о том, что в новом учебном году форма будет необязательной.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу рекрутингового агентства Superjob.ru, в России треть родителей учеников 1−4 классов (33%) не покупает школьную форму, ожидая новостей, пойдут ли дети 1 сентября в школу или будут учиться дистанционно. Также не покупают форму для школьников 28% родителей учеников 5—9 классов и 17% родителей 10−11 классов. На прошлогоднюю форму надеются 10−12% родителей.