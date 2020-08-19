В Вологде решили отказаться от школьной формы
Вологда, 19 августа, 2020, 13:04 — ИА Регнум. В новом учебном году ученики школ смогут приходить на занятия без школьной формы. Её ношение будет необязательным. Об этом заявил мэр города Сергей Воропанов.
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Он пояснил, что власти планируют начать работу городских образовательных учреждений в штатном режиме и в традиционной очной форме, однако «никто не может спрогнозировать ситуацию с распространением коронавируса на месяц вперёд».
При этом мэр добавил, что при посещении учебных заведений школьникам по-прежнему необходимо будет придерживаться делового стиля в одежде.
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По его словам, в ближайшее время все школы Вологды будут оповещены о том, что в новом учебном году форма будет необязательной.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу рекрутингового агентства Superjob.ru, в России треть родителей учеников 1−4 классов (33%) не покупает школьную форму, ожидая новостей, пойдут ли дети 1 сентября в школу или будут учиться дистанционно. Также не покупают форму для школьников 28% родителей учеников 5—9 классов и 17% родителей 10−11 классов. На прошлогоднюю форму надеются 10−12% родителей.