Москва, 19 августа, 2020, 12:54 — ИА Регнум. В России избирательные комиссии в ходе проверки обнаружили 35 попыток двойного голосования по поправкам к Конституции. Об этом 19 августа сообщил член Центризбиркома Антон Лопатин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голосование по поправкам в Конституцию

«В ходе проверки рабочей группы были установлены 35 случаев неоднократного получения бюллетеня», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции РФ проходило в России с 25 июня по 1 июля. Участие в нём приняли более 67% избирателей. По данным ЦИК, внесение изменений в Основой закон страны одобрили почти 78% участников голосования, против выступили 21,27% проголосовавших.

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