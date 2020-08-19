Москва, 19 августа, 2020, 12:46 — ИА Регнум. В Москве завершилась церемония прощания с зампредом Мосгордумы, известным актёром, художественным руководителем — директором театра «Содружество актеров Таганки», передаёт 19 августа корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Подранки». Реж. Николай Губенко. 1976. СССР Николай Губенко в роли воспитателя в интернате

Церемония проходила в здании театра. Похороны пройдут на Кунцевском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, семье Губенко выразили соболезнования президент страны Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры России Ольга Любимова и другие.