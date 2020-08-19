Калуга, 19 августа, 2020, 14:30 — ИА Регнум. В Калужской области завершается ремонт в 206 школах, сообщили 19 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте» Ремонт в школе

По данным ведомства, в 15 школах области шли крупные ремонты на сумму свыше пяти миллионов рублей. Ремонты прошли в школах Калуги, Бабынинского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Перемышльского, Спас-Деменского и Сухиничского районов, и к 20 августа все школы области будут готовы к началу нового учебного года в соответствии с рекомендация Роспотребнадзора.

Однако в социальных сетях родители школьников пишут, что министерство области «только отписывается на бумаге, что работа сделана, а по факту ремонт или вообще не сделан, или не закончен». Так, в школе № 4 Малоярославца ремонт затянулся, и дети, скорее всего, будут учиться в две смены, а не в одну, как обычно. Родители из города Балабаново жалуются, что в их школе № 3 классы ремонтируют сами родители, «так как подрядчики работают поверхностно, кое-как, а родителям хочется, чтобы ребёнок учился в комфорте».

1 сентября в 346 школах Калужской области сядут за парты более 109 тыс. учеников, из них 12 тыс. первоклассников и более 4,5 тыс. учеников 11-х классов.