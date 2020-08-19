Санкт-Петербург, 19 августа, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Сотрудники Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу проводят доследственную проверку в связи со смертью молодого человека, который с тяжелой травмой головы вышел из Мариинской больницы, а затем не смог в нее вернуться и скончался.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинская больница

«Проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснения всех обстоятельств происшедшего <…> По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили 19 августа в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Выясняются в том числе обстоятельства драки, в которой потерпевшему была нанесена смертельная травма.

Как стало известно журналистам, 23-летний местный житель был госпитализирован в Мариинскую больницу с черепно-мозговой травмой после уличной драки. На записи камеры видеонаблюдения видно, что парень ударился головой об асфальт во время неудачного падения.

Вопреки запрету врачей, сообщившем пациенту о серьезности травмы, молодой человек сумел самовольно покинуть больницу, чтобы сходить в магазин за сигаретами. Обратно в больницу его не пустила охрана.

Парень записал об этом видео, которое выложил в соцсети, вернулся домой, где ему стало плохо. Повторная госпитализация уже не помогла спасти его жизнь.

Мариинская больница выразила соболезнования в связи со случившимся и начала служебную проверку действий сотрудников охранного предприятия «Евроохрана», работающего в медучреждении.