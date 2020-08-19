Уфа, 19 августа, 2020, 12:32 — ИА Регнум. Тело мужчины обнаружили во время тушения пожара в садовом доме в Башкирии. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

30.mchs.gov.ru Пожар

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в садовом доме СНТ «Юматово» в Чишминском районе спасатели получили поздно вечером 18 августа. Прибыв на место происшествия, они установили, что горит кирпичный дом 5×6 м. Позже пожар был потушен.

Отмечается, что во время борьбы с огнем сотрудники спасательного ведомства обнаружили тело мужчины 1987 года рождения.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.