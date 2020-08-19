Барнаул, 19 августа, 2020, 12:24 — ИА Регнум. В Алтайском крае, несмотря на приближающуюся осень, активизировались клещи. Как сообщает «Вести-Алтай», только на прошлой неделе в больницу обратились 92 пострадавших от укусов этих опасных паукообразных. У одного пациента есть подозрение на вирус клещевого энцефалита.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес. Горный Алтай

Всего с начала эпидемиологического сезона клещи атаковали почти 9500 человек, из которых около 3000 детей. У 18 человек подтвердился энцефалит.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса в алтайском минздраве не советуют делать прививки иммуноглобулина, так как они могут ослабить иммунитет.