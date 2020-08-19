В Калуге наградили победителей конкурса озеленителей
Калуга, 19 августа, 2020, 12:23 — ИА Регнум. В Калуге состоялась церемония награждения победителей конкурса «Калуга в цвету». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, конкурс проводится в 15-й раз, было подано более 300 заявок в шести номинациях: «Лучшее благоустройство организациями прилегающих территорий и городских пространств», «Лучшее озеленение территории социальной инфраструктуры», «Лучший цветущий двор многоквартирного дома», «Лучшее решение малых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома», «Лучший/ая цветник/ клумба во дворе многоквартирного дома», «За преданность своему делу».
В мероприятии приняли участие глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов, временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов, депутаты Городской думы Калуги, представители Городской управы и жители.
В рамках фестиваля все жители и гости города смогли принять участие в выставке-продаже цветов и различных творческих мастер-классах.
Для всех желающих были оформлены фотозоны. В заключение фестиваля состоялся розыгрыш призов, цветочное дефиле и праздничный концерт.