Кострома, 19 августа, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Костромской государственный университет готовится начать учебный год в очной форме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Костромской государственный университет

Первого сентября в КГУ пройдёт несколько торжественных линеек для первокурсников. В этот же день к учебе приступят студенты очной формы обучения. Занятия организуют по академическим группам в закрепленных за каждой группой аудиториях. Для вторых и последующих курсов учёба начнётся со 2 сентября.

На территории вуза введут «строгий масочный режим», попасть в университетские корпуса студенты смогут исключительно по пропускам. Кроме этого, за три дня до начала занятий учащихся обяжут предоставить справки об отсутствии контактов с инфицированными коронавирусом.

Отметим, что в обычном режиме новый учебный год начнут школы, лицеи и гимназии региона. Из соображений безопасности за каждым классом закрепят отдельный кабинет, в котором школьники будут обучаться по всем предметам. Исключением из правила станут занятия физкультурой, информатикой, физикой, химией, трудовым обучением. Начало занятий для учащихся младших, средних и старших классов будет разведено по времени. Массовые мероприятия в образовательных организациях отменяются. Напомним, что в сентябре 2020 года КГУ встретит около 7 тысяч учеников, в школы области пойдут 74 тысячи ребят, из которых 8 тысяч — первоклассники.