Элиста, 19 августа, 2020, 12:11 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения РК 19 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число жителей Калмыкии, скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, достигло 46 человек.

ИА REGNUM напоминает, что за истекшие сутки в Калмыкии выявили 58 носителей коронавируса, выздоровели пять человек.