Москва, 19 августа, 2020, 11:59 — ИА Регнум. Заявление главы Башкирии Радия Хабирова выкупить контрольный пакет БСК моментально успокоит все протестные настроения вокруг шиханов и добавит рейтинга доверия республиканской и федеральной власти. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

Soda.ru Башкирская содовая компания

«Смелое и, на мой взгляд, правильное заявление. Безусловно, Хабиров как опытный политик не мог делать такие заявления без согласования с Москвой. Собственники БСК, инвестирующие в красоты Швейцарии и Франции давно уже раздражают жителей республики, а токсичный пиар с их стороны — только усугубляет ситуацию.

Позитивно, что Радий Хабиров говорит об альтернативных источниках сырья. Если компромисс по этому поводу будет достигнут — это моментально успокоит все протестные настроения и добавит рейтинга доверия республиканской и федеральной власти. Говорить об утере инвестиционной привлекательности в этих условиях — абсурдно. Всем можно напомнить обстоятельства приватизации БСК, которые многие считают несправедливой».

Дмитрий Михайличенко

Как ранее сообщало ИА REGNUM, купить часть акций Башкирской содовой компании (БСК) и стать контрольным мажоритарным акционером этого предприятия планирует руководство Башкирии. Об этом 19 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2020», который стартовал в Сибае. По мнению Хабирова, переход контрольного пакета республике и «разумное управление предприятием может привести к сокращению дивидендов, которые можно будет направить на развитие». «Мы эту ситуацию видим с другим источником сырья», — отметил глава региона.

В настоящий момент Башкирия владеет порядка 38% акций данного предприятия.

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