Купить пакет БСК — значит успокоить протестные настроения в Башкирии
Москва, 19 августа, 2020, 11:59 — ИА Регнум. Заявление главы Башкирии Радия Хабирова выкупить контрольный пакет БСК моментально успокоит все протестные настроения вокруг шиханов и добавит рейтинга доверия республиканской и федеральной власти. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, купить часть акций Башкирской содовой компании (БСК) и стать контрольным мажоритарным акционером этого предприятия планирует руководство Башкирии. Об этом 19 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2020», который стартовал в Сибае. По мнению Хабирова, переход контрольного пакета республике и «разумное управление предприятием может привести к сокращению дивидендов, которые можно будет направить на развитие». «Мы эту ситуацию видим с другим источником сырья», — отметил глава региона.
В настоящий момент Башкирия владеет порядка 38% акций данного предприятия.
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