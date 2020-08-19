Элиста, 19 августа, 2020, 11:52 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 58 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения РК 19 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За истекшие сутки выздоровели пять человек. В настоящее время продолжают лечение в стационарах 366 пациентов, из них состояние 15 человек врачи оценивают как тяжелое. На самоизоляции находятся 1 тыс. 656 человек.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Калмыкии достигло 3 тыс. 530 человек, выздоровевших — 2 тыс. 468 человек.