Тула, 19 августа, 2020, 11:31 — ИА Регнум. 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Тульской области за минувшие сутки, данные 19 августа опубликовал федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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43 пациента за сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса. Два пациента пополнили статистику смертности за минувшие сутки.

Всего за период пандемии на территории Тульской области положительные тесты на коронавирус подтвердились у 8914 человек, 7611 человек выздоровели, умерли 297 пациентов.