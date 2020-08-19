Смоленск, 19 августа, 2020, 11:11 — ИА Регнум. 12 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 19 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Выписаны с выздоровлением после коронавируса за сутки 64 пациента, статистика по смертности осталась прежней.

Всего с конца марта в Смоленской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 5974 человек, 4954 выздоровели. Скончался 121 пациент.