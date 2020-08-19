Ульяновск, 19 августа, 2020, 11:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области за сутки выявлен 91 носитель коронавируса, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 19 августа, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 11 025 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 91.

Выздоровели в настоящее время 7880 человек, то есть почти 71,5% от общего числа подтверждённых случаев заражения. Из них за последние сутки выписаны 73 человека. Лечение продолжают 3072 пациента с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет, всего умерли 73 пациента с COVID-19.

Отметим, что фельдшер подстанции №2 Ульяновской областной клинической станции скорой медицинской помощи Наталья Храмова награждена почётной грамотой Следственного комитета России. Правоохранители отметили «образцовое исполнение трудовых обязанностей, гражданского долга, активную общественную деятельность, личный вклад в противодействие распространению коронавирусной инфекции». С апреля она выполнила более 200 выездов, в том числе к пациентам с выставленным или предварительным диагнозом COVID-19.