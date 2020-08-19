Пермь, 19 августа, 2020, 11:03 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 19 августа, выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 трое детей и 58 взрослых: 29 мужчин и столько же женщин, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В больницах получают лечение 42 человека, остальные (19) находятся в домашних условиях под медицинским наблюдением.

Ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 0,9%, а коэффициент распространения — составляет 0,92 (на 18 августа — 0,96). С начала пандемии в регионе выявлено 7 172 носителя SARS-CoV-2.