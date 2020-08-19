Тверь, 19 августа, 2020, 10:54 — ИА Регнум. Новый комплекс Тверского суворовского военного училища будет открыт 1 сентября. 18 августа объект, строительство которого на данный момент практически завершено, проинспектировали губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Новый комплекс Тверского суворовского училища

«Хотел бы поблагодарить министра обороны Сергея Шойгу, заместителя министра Тимура Иванова за огромную работу и за то, что министр поддержал наше обращение — именно в год 75-летия Великой Победы был создан новый комплекс Тверского суворовского училища. Я уверен, что сегодня мальчишки, которые ещё даже не мечтали пойти в суворовское училище, ознакомятся с современным комплексом и примут решение здесь учиться. И для них это будет большая честь», — отметил Игорь Руденя.

Тимур Иванов добавил, что строительство комплекса завершено на 99% — в ближайшее время планируется завезти мебель и установить оборудование.

«В новом корпусе суворовцы смогут учиться, используя новую материально-техническую базу, благодаря которой получат дополнительные знания. У нас есть кабинет робототехники, автомобильного дела, много инструментария, который позволит ребятам гармонично развиваться», — отметил Иванов.

Глава региона и заместитель министра осмотрели территорию объекта, учебные классы и другие помещения, в том числе — музей, посвящённый Героям Советского Союза, России и Социалистического Труда, которые учились в разные годы в Тверском суворовском училище.

На память о посещении Тверского суворовского военного училища Игорь Руденя и Тимур Иванов посадили красный остролистный клен на территории учебного заведения.

Тверское суворовское военное училище является старейшим из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. Сейчас учебное заведение располагается в зданиях, построенных в 1940-е годы и требующих ремонта. Как сообщало ИА REGNUM, камень на месте строительства нового комплекса училища был заложен 21 февраля 2019 года.