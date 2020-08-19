Калуга, 19 августа, 2020, 10:58 — ИА Регнум. На заводе АО «Калугапутьмаш» планируется выпуск трамвайных вагонов. Новая продукция дополнительно создаст на предприятии 500 рабочих мест, сообщили 19 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Калужский завод займётся выпуском трамваев

В настоящее время на предприятии освоен ряд универсальных заготовительных и сборочных машиностроительных технологий, которые будут использовать для выпуска современного электротранспорта. Достигнуты договоренности с отечественными поставщиками комплектующих. Подготовленная инвестиционная программа реконструкции на 1,7 млрд рублей рассчитана до 2021 года. Благодаря новому направлению ежегодный прирост выручки завода составит до шести миллиардов рублей.

«Калугапутьмаш» выпускает путевые машины, промышленные тепловозы, гидротрансформаторы для силовых агрегатов буровых установок и другую продукцию. «Калугапутьмаш», Людиновский тепловозостроительный завод, Калужский завод «Ремпутьмаш» и его людиновский и товарковский филиалы входят в холдинг «Синара-Транспортные Машины». На калужских предприятиях российского холдинга создано свыше пяти тысяч рабочих мест.