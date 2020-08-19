Ярославль, 19 августа, 2020, 10:31 — ИА Регнум. С 20 августа в Ярославской области начнётся продажа билетов на театральные, цирковые и концертные представления. Об этом сообщает правительство региона.

Театр им. Волкова в Ярославле

Сами концерты, спектакли и представления планируется начать с 10 сентября при условии сохранения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки. Загрузка зрительного зала должна быть не более 50 процентов от общего количества посадочных мест, расстояние между зрителями в зале должно составлять не менее одного посадочного места.

Если к началу сентября эпидемиологическая ситуация ухудшится, власти откажутся от планов по возобновлению концертов и представлений.

Запрет на проведение массовых мероприятий и масочный режим в Ярославской области сохраняются.