Москва, 19 августа, 2020, 10:27 — ИА Регнум. Управление дорожно-мостового строительства Москвы объявило открытый конкурс по выбору подрядчика на проектно-изыскательские работы и реконструкцию путепровода «Текстильщики — 1». Победителя определят 17 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Stroi.mos.ru Дизайн-проект станции метро «Текстильщики» БКЛ

Начальная цена лота составляет 1 348 379 882 рубля при авансе 15%. Размер обеспечения по контракту составляет 40 451 396,46 рубля. Источник финансирования строительства — бюджет Москвы.

Завершить работы победитель должен будет за 1094 календарных дня с момента подписания контракта.

Границы работ уточнят в проекте. Сам объект расположен на пересечении Волгоградского проспекта и Шоссейной улицы. Протяжённость автодорожного путепровода — 50 метров. Проектом предусмотрена также реконструкция улицы Шоссейной протяжённостью 150 метров, «уширение Волгоградского проспекта» протяжённостью 250 метров.