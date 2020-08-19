Санкт-Петербург, 19 августа, 2020, 09:58 — ИА Регнум. В Петербурге появилась станция метро «Зенит». Так официально переименовали станцию «Новокрестовская» у стадиона «Газпром Арена».

Дарья Драй ИА REGNUM Вход на станцию «Новокрестовская»

Ранее идею переименования после длительных споров поддержала Топонимическая комиссия Петербурга в связи с тем, что футбольный клуб в седьмой раз стал чемпионом страны. Заметим, инициатива исходила со стороны клуба, но, когда Смольный опрашивал горожан на своем официальном сайте о желании переименовать станцию, большинство высказалось против этой идеи.

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Изменения в Единый государственный реестр недвижимости внесли еще 14 августа, а протокол, как выяснилось, был подписан 10 июля — в день заседания Топонимической комиссии.

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Теперь в петербургской подземке должны будут поменять схемы и указатели. Этот процесс начнут с четверга, 20 августа, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на Смольный. Сейчас станция закрыта на ремонт, она откроется уже под новым названием.

Кроме того, ФК «Зенит» обещал оплатить редизайн станции. Проект разработало московское архитектурное бюро Arch Group: станцию должны будут оформить в сине-бело-голубых тонах. Впрочем, в Смольном пока не видели эскизов и ждут презентацию.