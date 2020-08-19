Ярославль, 19 августа, 2020, 09:17 — ИА Регнум. Проспект Машиностроителей в Ярославле будет ремонтировать АО «Группа компаний «ЕКС». Об этом сообщает официальный сайт мэрии города.

Yarnews.net Проспект Машиностроителей в Ярославле

Сумма контракта составила 156,8 млн рублей при начальной цене 160,8 млн. Определение поставщика затянулось из-за жалобы в ФАС компании из Владимира. Конкурсная комиссия отклонила заявку фирмы из-за отсутствия опыта. Но антимонопольная служба посчитала жалобу необоснованной. Мэрия Ярославля обещает, что ремонт начнется в ближайшее время.

«Сегодня подписали контракт, и уже в ближайшие дни начнём плотно совместно работать с подрядчиком», — рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году по правой стороне проспекта Машиностроителей от улицы Серго Орджоникидзе до улицы Папанина пройдут работы по переустройству ливневой канализации. Завершить работы планируется в октябре. Проведение основных работ по ремонту проспекта Машиностроителей предусмотрено в 2021 году.

«ЕКС» — крупнейший подрядчик по государственным и муниципальным контрактам в Ярославской области. Компания занимается реконструкцией Тутаевского шоссе, Добрынинского путепровода, строительством корпуса онкологической больницы и детской поликлиники, а также рядом других объектов. Фирма побеждает во всех тендерах, в которых принимает участие, по цене, близкой к максимальной.