Санкт-Петербург, 19 августа, 2020, 09:10 — ИА Регнум. В атмосфере над Петербургом в настоящее время господствует гребень антициклона, благодаря которому лето в городе продолжается, и температура воздуха повышается. Об этом рассказал 19 августа ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Сфинкс на Университетской набережной

По его прогнозу, антициклон позволит сохранить в петербургском регионе солнечную и спокойную погоду без каких-либо дождей, а температурные показатели продолжат свой рост.

«Температура воздуха +22…+24°, по области +20…+24°. Ветер восточный 2−7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — спрогнозировал специалист «Фобоса».

Характер погоды не изменится и 20 августа.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингуокружающей среды», в четверг в Петербурге ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +12…+14 гр., днем +22…+24 гр.

В Ленинградской области 20 августа преимущественно без осадков. Ветер южных направлений ночью 2−5 м/с, днем 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 гр., местами до +5 гр., днем +21…+26 гр.