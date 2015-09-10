Курган, 19 августа, 2020, 09:08 — ИА Регнум. В Курганской области самой востребованной профессией в августе 2020 года является учитель. В регионе наблюдается нехватка 546 педагогов, следует из отчёта управления по труду и занятости населения Зауралья.

Управление по труду и занятости населения по Курганской области Screenshot

Также требуются 370 водителей автомобиля, 368 фельдшеров и медсестёр, 284 врачей, 321 продавцов, 154 трактористов, 204 охранника, 134 пекаря-кондитера, 122 полицейских и 109 электромонтёров.

Однако на учительские вакансии нашлось 101 соискатель. В поисках работы обратились два врача и 46 медсестёр. Избыток в соискателях есть лишь среди продавцов, охранников и водителей автомобиля.