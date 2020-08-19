Барнаул, 19 августа, 2020, 08:36 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба на утро 19 августа, вторые сутки подряд в регионе регистрируют по шесть новых летальных случаев носителей SARS-CoV-2, наблюдается существенный рост больных с пневмонией. Из общего количества пациентов таковых насчитывается уже 2812 человек (+57 за последние сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ещё 3445 пациентам с коронавирусом поставлен диагноз ОРВИ (+8 за последние сутки). Тяжелобольных — 112 (минус 10 за последние сутки), подключены к аппаратам ИВЛ 29 человек (минус один человек за сутки). За весь период в крае выздоровели 9239 человек, скончались — 287 пациентов. Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 10 887 человек (+85 за последние сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последнее время тестирование на коронавирус в регионе демонстрирует скачкообразный характер. Если месяц назад были дни, когда на Алтае ежесуточно делали более 4000 исследований на SARS-CoV-2, то за 16 августа провели всего 834 теста, 17 августа было сделано 3350 тестов, а накануне — 2893.