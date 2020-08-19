Красноярск, 19 августа, 2020, 08:31 — ИА Регнум. На утро 19 августа в Красноярском крае действует 75 лесных пожаров на общей площади 37,7 тыс. га — в Богучанском, Канском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Тасеевском, Туруханском и Эвенкийском районах. Как сообщили ИА REGNUM в региональном минлесхозе, в Красноярском крае введён режим ЧС в лесах.

Лесной пожар

В тушении возгораний участвуют более тысячи человек, задействовано 105 единиц техники. Распространение семи пожаров уже остановлено.

За прошедшие сутки в крае потушено три лесных пожара на площади 630 га в Богучанском, Кежемском и Туруханском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Красноярском крае действовало 68 лесных пожаров на площади 30 тыс. га.