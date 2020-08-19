Барнаул, 19 августа, 2020, 08:10 — ИА Регнум. Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщила подробности возгорания, произошедшего в одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Попова, 76 в Барнауле 18 августа в 21:44 местного времени.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю Пожар в Барнауле

Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю Пожар по улице Попова, 76 в Барнауле

На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры, расположенной на четвертом этаже, шёл дым. Из задымленного подъезда по лестничным маршам силами пяти звеньев газодымозащитной службы спасатели эвакуировали 83 жильца, в том числе 12 детей. В квартире, где произошёл пожар, был обнаружен мужчина, который успел надышаться едким дымом, полностью заполнившим комнаты, он госпитализирован.

По предварительной оценке специалистов, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнём.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь на 31 июля 2020 года в жилом здании туристической базы «Горное солнце», расположенной в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», туристам пришлось прыгать с третьего этажа турбазы из-за пожара.